НОВИНИПід час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" (Київ) - "Челсі" (0:5) уболівальники господарів образили одного із гравців гостей за расовою ознакою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Челсі" звинуватив фанатів київського "Динамо" у расовому насильстві над своїм футболістом
На київський клуб можуть бути накладені санкції
Фото: prosport-ru.tsn.ua
"Ми підтверджуємо інформацію про расистські образи на адресу одного із гравців від невеликої групи уболівальників господарів, - йдеться в повідомленні офіційного сайту англійського клубу. - Ми категорично засуджуємо таку огидну поведінку. Після фінального свистка про це повідомили арбітру. Також представники клубу повідомили про це делегату УЄФА. Ми очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і ми готові до цілковитої співпраці", свідчить офіційна заява "пенсіонерів".
Зазначимо, сайт "Челсі" не називає гравця. Однак за даними Sky Sports, це півзахисник Каллум Хадсон-Одоі, який вийшов на заміну та встиг відзначитися п'ятим голом у ворота киян.
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