"Челсі" звинуватив фанатів київського "Динамо" у расовому насильстві над своїм футболістом

Під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" (Київ) - "Челсі" (0:5) уболівальники господарів образили одного із гравців гостей за расовою ознакою.

"Ми підтверджуємо інформацію про расистські образи на адресу одного із гравців від невеликої групи уболівальників господарів, - йдеться в повідомленні офіційного сайту англійського клубу. - Ми категорично засуджуємо таку огидну поведінку. Після фінального свистка про це повідомили арбітру. Також представники клубу повідомили про це делегату УЄФА. Ми очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і ми готові до цілковитої співпраці", свідчить офіційна заява "пенсіонерів".

Зазначимо, сайт "Челсі" не називає гравця. Однак за даними Sky Sports, це півзахисник Каллум Хадсон-Одоі, який вийшов на заміну та встиг відзначитися п'ятим голом у ворота киян.