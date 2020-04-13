Чемпіонат світу з легкої атлетики перенесено на 15-24 липня 2022 року - Мінспорту

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться 15-21 серпня 2022 року в Мюнхені

"Всесвітня легка атлетика анонсувала нові дати проведення чемпіонату світу з легкої атлетики в Орегоні (США)".

Чемпіонат світу з легкої атлетики в Орегоні (США) перенесено на 15-24 липня 2022 року, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Всесвітня легка атлетика анонсувала нові дати проведення чемпіонату світу з легкої атлетики в Орегоні (США). Змагання мали відбутися 6-15 серпня 2021 року, однак через перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік дати довелося змінити. Отже, чемпіонат світу відбудеться 15-24 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінспорту.

Також наголошується, що чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться 15-21 серпня 2022 року в Мюнхені.

Нагадаємо, що українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи