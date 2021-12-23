Чемпіонат України з біатлону відкривають спринтерські гонки 24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета

У Буковелі в четвер, 23 грудня, розпочинається чемпіоніт України-2021 з біатлону.

Фото: з вільних джерел

У перший день змагань пройдуть жіноча та чоловіча спринтерські гонки, передає "Укрінформ". На старт жіночого спринту заявлено 38 учасниць, у тому числі біатлоністки національної команди В - Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Анна Кривонос та Надія Бєлкіна. Серед 42 представників чоловічої гонки виступатимуть, зокрема, Степан Кінаш, Андрій Доценко та Віталій Труш. 24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета. Нагадаємо, що четвертий етап Кубка світу з біатлону в Ансі (Франція) стартував 16 грудня жіночою спринтерською гонкою.

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