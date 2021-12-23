СПОРТ НОВИНИУ Буковелі в четвер, 23 грудня, розпочинається чемпіоніт України-2021 з біатлону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіонат України з біатлону відкривають спринтерські гонки
24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета
Фото: з вільних джерел
У перший день змагань пройдуть жіноча та чоловіча спринтерські гонки, передає "Укрінформ".
На старт жіночого спринту заявлено 38 учасниць, у тому числі біатлоністки національної команди В - Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Анна Кривонос та Надія Бєлкіна.
Серед 42 представників чоловічої гонки виступатимуть, зокрема, Степан Кінаш, Андрій Доценко та Віталій Труш.
24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета.
Нагадаємо, що четвертий етап Кубка світу з біатлону в Ансі (Франція) стартував 16 грудня жіночою спринтерською гонкою.
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