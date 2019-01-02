Через аномальні морози у США загинула 21 людина, скасували 5 тисяч авіарейсів
За даними видання, у регіоні побиті десятирічні температурні рекорди. Багато шкіл, підприємств та ресторанів залишаються зачиненими. Упродовж 30 і 31 січня в аеропортах було скасовано 5 тисяч рейсів, інформує The New York Times.
Так, у регіоні середня температура опускалася до −30, а місцями навіть до −49. Низькі температури при цьому супроводжуються снігопадом і сильним вітром. Причиною аномальних холодів є арктичний циклон, метеорологи прогнозують покращення погодних умов до кінця вихідних.
Уранці 31 січня спостерігач погоди в горах Керролл, штат Іллінойс, зафіксував температуру −38. Якщо її підтвердять офіційно, це стане рекордно низьким показником в Іллінойсі, що замінить попередні рекордні −36.
Нагадаємо, що на південь та схід США обрушився зимовий шторм "Джейден", щонайменше троє людей загинули, у трьох штатах через негоду оголосили режим надзвичайного стану.
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