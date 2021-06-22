Через антициклон Zoe в Україну прийшла спека до 36°. Коли чекати на похолодання?

Через вплив антициклону Zoe в Україну прийшла сильна спека. Упродовж кількох наступних днів денна температура сягатиме до 36° C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, зазначає "Громадське".

При цьому антициклоні на українців чекає суха, малохмарна та спекотна погода. Такі умови утримаються практично по всій території нашої країни до кінця цього тижня.

Короткочасні локальні дощі та грози ймовірні у південних областях та Карпатах. А на решті території синоптики опадів не передбачають. Дена температура упродовж тижня досягатиме 31-36° C.

У Києві пік спеки припаде на 23-25 червня. Тоді температура вдень коливатиметься у межах 33-35° C.

А ось на послаблення спеки варто очікувати у суботу та неділю - 26 та 27 червня. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря.

Як вберегтися у спеку?

У Центрі громадського здоров’я радять насамперед обмежити перебування на сонці в період з 11 до 16 години. Потрібно бути обережними із засмагою, адже вона є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання.

Треба обирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом, а також одягати сонцезахисні окуляри й капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию.

Не варто пити рідини, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, оскільки це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Також рекомендують уникати дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка.

У період спекотної погоди потрібно зменшити об'єм фізичних вправ. Найкращий спосіб охолонути в таких умовах - прийняти прохолодний душ або ванну.

Нагадаємо, що літо-2020 було одним з найспекотніших в історії Києва