Через дебати на "Олімпійському" транспорт у Києві буде курсувати за зміненими маршрутами

Через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" в п'ятницю, 19 квітня, в Києві змінить маршрути громадський транспорт.

Згідно з повідомленням у Facebook "Київпастрансу", 19 квітня з 12:00 і до завершення дебатів транспорт курсуватиме так:

тролейбуси №3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбуси №9 від аеропорту "Київ" до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбуси №12 від ст. м. "Васильківська" до ст.м. "Либідська";

тролейбуси №14 від Ботанічного саду до вул. Новогоспістальної;

тролейбуси №15 від ст. м. Видубичі до вул. Новогоспітальної;

тролейбуси № 40, 40к від Кадетського гаю до вул. Волгоградської;

автобуси №5 в напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської наявною трасою, далі вул. Казимира Малевича - Короленківська - Тарасівська, далі за діючим маршрутом;

автобуси №20 від залізничної магістралі Корчувате до вул. Ділової;

автобуси №55 від Дарницької площі до вул. Басейної;

автобуси №69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської.

Як повідомила прес-служба столичного метрополітену, 19 квітня також обмежать вхід на станції метро "Площа Льва Толстого" і "Олімпійська". Обмеження на вхід планують застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід - після завершення заходу. На станцію "Палац спорту" будуть запускати без обмежень.

Крім того, з вечора 18-го і 19 квітня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху.

Так, орієнтовно з 18.00 четверга, 18 квітня, і до закінчення заходу буде обмежено рух на Троїцькій площі та площі біля квиткових кас "Палацу спорту", на вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейна до вул. Саксаганського), вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадна до перехрестя з вул. Шота Руставелі), вул. Жилянська (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. Шота Руставелі), вул. Шота Руставелі (від перехрестя з вул. Жилянська до перехрестя з вул. Саксаганського), пров. Госпітальний (від НСК "Олімпійський" до пров. Лабораторний), вул. Ділова (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. В.Тютюнника), вул. В.Тютюнника (від перехрестя з вул. Ділова до перехрестя з вул. І. Федорова).

Нагадаємо, в п'ятницю 19 квітня відбудуться дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський".