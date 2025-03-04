Через дефіцит ракет для Patriot Україна може опинитися перед важким вибором – FT

Представник української розвідки заявив виданню, що останніх американських військових поставок вистачить приблизно на "два-три місяці".

Через нестачу ракет для систем ППО Patriot, українській армії зрештою доведеться обирати, що захищати — аеродром, електростанцію чи оборонний завод.

Таку думку у коментарі для Financial Times висловив Еміль Кастехельмі, експерт із розвідувальних даних з відкритих джерел з фінської організації Black Bird Group.

"Зрештою, Україні доведеться ухвалювати складні рішення", — зазначив він.

Представник української розвідки заявив виданню, що останніх американських військових поставок вистачить приблизно на "два-три місяці".

"Після цього нам буде дуже важко. Це не буде повний колапс, але ми будемо змушені швидше відступати з деяких районів", — кажуть у розвідці.

Як зазначає FT, нестача ракет для п’яти систем Patriot стане серйозним ударом по оборонних можливостях України саме тоді, коли рф збільшує атаки дронами та ракетами, щоб придушити українську ППО.

На фронті, де основні бойові дії зараз ведуться із застосуванням дронів-камікадзе, наслідки, ймовірно, відчуватимуться через кілька тижнів.

Хоча переважну більшість дронів нині виробляють в Україні, ЗСУ все ще застосовують широкий спектр американської зброї та техніки, що потребують постійного обслуговування та стабільного постачання запчастин.

"Без підтримки США фронт не обвалиться, але росія продовжить просуватися вперед", — вважає засновник БО Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний.

Нестачу артилерійських снарядів частково можуть компенсувати країни Європи, оскільки ЄС планує виробити до 2 мільйонів снарядів у 2025 році, пише FT.

"Моя загальна оцінка — значний вплив стане помітним протягом кількох місяців, і він насамперед позначиться на здатності України завдавати точних ударів", — зазначив американський військовий аналітик Майкл Кофман.