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Через екологічні проблеми Boeing 747 і подібні літаки із чотирма двигунами більше не літатимуть в Ізраїлі

З 31 березня 2023 року Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами, щоб зменшити рівень шуму та забруднення повітря.
Через екологічні проблеми Boeing 747 і подібні літаки із чотирма двигунами більше не літатимуть в Ізраїлі Фото: Getty Images
Про це повідомляє Reuters.
 
У рамках плану, який розробляється для покращення навколишнього середовища, ізраїльська влада заявила, що вже повідомила авіакомпаніям про те, що вони не зможуть приземлятися великими літаками в аеропорту "Бен-Гуріон" поблизу Тель-Авіва з літнього сезону 2023 року.
 
Обмеження стосується здебільшого вантажних літаків, оскільки  більшість перевізників припинили використовувати Boeing 747 та інші літаки з чотирма моторами на маршрутах до Ізраїлю.
 
Ізраїльська авіакомпанія El A вже зняла з експлуатації свій парк літаків 747 і використовує двомоторні літаки Boeing 777 і 787 на далеких маршрутах. Інші компанії також використовують ці літаки Boeing або аналогічні Airbus до Бен-Гуріона.
 
Експлуатація повітряних суден із чотирма двигунами буде дозволена у виняткових випадках і лише за наявності спеціального дозволу.
 
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04 09 2022 19:10
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