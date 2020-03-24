НОВИНИРада Європейського Союзу затвердила пропозицію Європейської комісії призупинити дію Пакту стабільності та зростання, який є базовим документом єврозони. Зробили це, аби боротися з економічною кризою, спричиненою пандемією коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через економічну кризу ЄС уперше в історії призупинив дію Пакту стабільності і зростання
Фото: afp.com
Відповідна заява міністрів фінансів ЄС з'явилася на сайті Ради Євросоюзу, повідомляє "Громадське".
У ній зазначається, що призупинення Пакту дозволить державам ЄС вливати додаткові гроші в економіку для боротьби з наслідками коронавірусу. Вони зможуть ухвалювати додаткові заходи для підтримки систем охорони здоров'я, оборони, а також економіки.
Пакт стабільності і зростання ЄС обмежував рівень дефіциту бюджету країн єврозони до 3% ВВП, а рівень держборгу - до 60%.
На який термін призупинили дію документа, не уточнюється. Зробили це вперше в історії.
Нагадаємо, що фінансові ринки відновили падіння попри намагання США зупинити кризу
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