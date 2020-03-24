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Через економічну кризу ЄС уперше в історії призупинив дію Пакту стабільності і зростання

Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію Європейської комісії призупинити дію Пакту стабільності та зростання, який є базовим документом єврозони. Зробили це, аби боротися з економічною кризою, спричиненою пандемією коронавірусу.
Через економічну кризу ЄС уперше в історії призупинив дію Пакту стабільності і зростання Фото: afp.com

Відповідна заява міністрів фінансів ЄС з'явилася на сайті Ради Євросоюзу, повідомляє "Громадське".

У ній зазначається, що призупинення Пакту дозволить державам ЄС вливати додаткові гроші в економіку для боротьби з наслідками коронавірусу. Вони зможуть ухвалювати додаткові заходи для підтримки систем охорони здоров'я, оборони, а також економіки.

Пакт стабільності і зростання ЄС обмежував рівень дефіциту бюджету країн єврозони до 3% ВВП, а рівень держборгу - до 60%.

На який термін призупинили дію документа, не уточнюється. Зробили це вперше в історії.

Нагадаємо, що фінансові ринки відновили падіння попри намагання США зупинити кризу

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24 03 2020 12:45
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