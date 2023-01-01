Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Через феєрверки в новорічну ніч у Польщі гасили 700 пожеж, є поранені і загиблі

01 січня 2023, 16:10
Через феєрверки в новорічну ніч у Польщі гасили 700 пожеж, є поранені і загиблі
Фото: з відкритих джерел
Під час новорічної ночі у Польщі виникло близько 700 пожеж, спричинених феєрверками.
Про це заявив речник Державної пожежної служби Польщі Кароль Кєжковський, повідомляє PAP.
 
Представник пожежної служби зазначив, що 31 грудня пожежники здійснили 1 261 виїзд. Цього дня виникло 498 пожеж, а також 614 локальних небезпек та 149 фальшивих тривог. Внаслідок пожеж загинуло двоє людей.
 
Він додав, що внаслідок надзвичайних ситуацій місцевого рівня загинуло 26 осіб та 118 отримали поранення. Вогнеборці 24 рази виїжджали на виклики у зв'язку з отруєнням чадним газом. Внаслідок отруєння постраждало 7 осіб, загиблих немає.
 
Кєжковський повідомив, що з опівночі до 6 ранку неділі, 1 січня, пожежники зафіксували 1098 виїздів, у тому числі 866 пожеж, 126 локальних небезпек та 106 хибних тривог.
 
"Сталося 47 пожеж у житлових будинках, 12 загорянь автомобілів, 20 дорожньо-транспортних пригод та 24 медичні операції", - зазначив він.
 
Він зазначив, що у новорічну ніч сталося близько 700 пожеж, спричинених феєрверками - найбільше у Нижньосілезькому (близько 100), Сілезькому (близько 100), Великопольському (близько 80) та Мазовецькому (близько 70) воєводствах. "Пожежі, спричинені феєрверками, - це переважно загоряння трави, біля будівель, сміттєвих баків, альтанок та гаражів" - пояснив він.
ПольщаНовий рік

Останні матеріали

росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України – Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється