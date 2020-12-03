Через глобальне потепління Гренландія й Антарктика тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-х

Одні з найбільших льодових масивів Землі - Гренландія й Антарктика - нині тануть принаймні в шість разів швидше, ніж 30 років тому. Причиною цьому науковці називають глобальне потепління.

Про це повідомляє BBC із посиланням на авторів проєкту Ice Sheet Mass Balance, який досліджує стан льодового покриву на земній поверхні протягом останніх 30 років, зазначає "Громадське". Для оцінки танення льодів дослідники аналізували супутникові знімки Гренландії та Антарктики.

Так, між 1992 і 2017 роками Гренландія й Антарктика спільно втратили 6,4 трильйона льоду. Це призвело до зростання середнього рівня океану у світі на 17,8 міліметра.

"Нині танення льодового покриву на третину відповідає за зростання рівня Світового океану, тоді як у 1990-х ця частка складала десь 5%. Це має важливі наслідки для майбутнього, берегових підтоплень і розмивання ґрунтів", - сказав у коментарі BBC Ендрю Шепард, професор Лідського університету, що у Великій Британії

Шепард підкреслює: основне занепокоєння викликає той факт, що темпи танення льоду перевищують прогнози експертів ООН. Так, вони прогнозують зростання рівня Світового океану на 53 сантиметри до 2100 року, тоді як танення льодовиків може додати до цього показника ще 17 сантиметрів.

"Якщо це справдиться, то до 2100 року загроза підтоплення берегів зачепить 400 мільйонів людей", - додає Шепард.

Нагадаємо, що науковці влаштували "похорон" першому льодовику Ісландії, який зник через зміни клімату