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Через грип та ГРВІ в Івано-Франківську на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві - 53

Навчання призупинять у 12 муніципальних закладах позашкільної освіти
В Івано-Франківську через грип та ГРВІ на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві 53.
Через грип та ГРВІ в Івано-Франківську на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві - 53 Фото: pixabay.com

Карантин в Івано-Франківську оголосили з 4 лютого до 8 лютого (включно). Окрім шкіл, навчання призупинять у 12 муніципальних закладах позашкільної освіти, повідомляє прес-служба міськради Івано-Франківська.

"Зараз в Івано-Франківську сезонне загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу. Якщо ще на в понеділок ситуація в навчальних закладах не була критичною, то вже до завершення тижня тенденція до захворювання серед дітей стрімко зросла", - йдеться у повідомленні міськради. 

У Миколаєві 53 навчальні заклади середньої освіти також підуть на карантині з 4 лютого, повідомляє міськрада Миколаєва. Загалом у Миколаєві 71 середній навчальний заклад.

Нагадаємо, що у Миколаєві та Житомирі закрили на карантин школи через захворюваності на грип і ГРВІ.

 

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01 02 2019 18:47
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