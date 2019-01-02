Через грип та ГРВІ в Івано-Франківську на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві - 53

В Івано-Франківську через грип та ГРВІ на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві 53.

Карантин в Івано-Франківську оголосили з 4 лютого до 8 лютого (включно). Окрім шкіл, навчання призупинять у 12 муніципальних закладах позашкільної освіти, повідомляє прес-служба міськради Івано-Франківська.

"Зараз в Івано-Франківську сезонне загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу. Якщо ще на в понеділок ситуація в навчальних закладах не була критичною, то вже до завершення тижня тенденція до захворювання серед дітей стрімко зросла", - йдеться у повідомленні міськради.

У Миколаєві 53 навчальні заклади середньої освіти також підуть на карантині з 4 лютого, повідомляє міськрада Миколаєва. Загалом у Миколаєві 71 середній навчальний заклад.

Нагадаємо, що у Миколаєві та Житомирі закрили на карантин школи через захворюваності на грип і ГРВІ.