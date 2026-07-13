Через хвилю спеки в Європі за тиждень померли понад 10 тисяч людей – Reuters

Без спричинених людиною кліматичних змін червнева хвиля спеки майже не могла б статися.

Наприкінці червня Європу охопила рекордна спека, під час якої зафіксували понад 10 тисяч надлишкових смертей.

Про це пише Reuters з посиланням на дані мережі EuroMOMO.

Понад дев'ять тисяч із загальної кількості жертв припали на людей віком від 65 років. "Такий рівень надлишкової смертності в цю пору року є незвичним. Це справді дуже високий показник. Його важко пояснити чимось іншим, крім екстремальної спеки", – сказав головний лікар Данського державного інституту сироваток Лассе Вестергаард, який координує роботу EuroMOMO.

Статистика охоплює 27 європейських країн і всі надлишкові смерті, зафіксовані з 22 до 28 червня, саме в цей період температура досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах. Фахівці не виявили інших значних причин зростання смертності до 10 650 за той тиждень. В останній тиждень червня лише у Франції та Бельгії зафіксували дуже високий рівень надлишкової смертності, а бельгійський інститут Sciensano повідомив про найвищий рівень надлишкової смертності серед усіх подібних періодів з 2000 року.

Науковці дійшли висновку, що без спричинених людиною кліматичних змін червнева хвиля спеки майже не могла б статися, а глобальне потепління робить такі явища частішими та сильнішими.