Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Через хвилю спеки в Європі за тиждень померли понад 10 тисяч людей – Reuters

13 липня 2026, 09:29
Через хвилю спеки в Європі за тиждень померли понад 10 тисяч людей – Reuters
Фото: Reuters
Без спричинених людиною кліматичних змін червнева хвиля спеки майже не могла б статися.

Наприкінці червня Європу охопила рекордна спека, під час якої зафіксували понад 10 тисяч надлишкових смертей.

Про це пише Reuters з посиланням на дані мережі EuroMOMO.

Понад дев'ять тисяч із загальної кількості жертв припали на людей віком від 65 років. "Такий рівень надлишкової смертності в цю пору року є незвичним. Це справді дуже високий показник. Його важко пояснити чимось іншим, крім екстремальної спеки", – сказав головний лікар Данського державного інституту сироваток Лассе Вестергаард, який координує роботу EuroMOMO.

Статистика охоплює 27 європейських країн і всі надлишкові смерті, зафіксовані з 22 до 28 червня, саме в цей період температура досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах. Фахівці не виявили інших значних причин зростання смертності до 10 650 за той тиждень. В останній тиждень червня лише у Франції та Бельгії зафіксували дуже високий рівень надлишкової смертності, а бельгійський інститут Sciensano повідомив про найвищий рівень надлишкової смертності серед усіх подібних періодів з 2000 року.

Науковці дійшли висновку, що без спричинених людиною кліматичних змін червнева хвиля спеки майже не могла б статися, а глобальне потепління робить такі явища частішими та сильнішими.

Європаспекасмертність

Останні матеріали

Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється