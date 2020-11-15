НОВИНИЧерез пандемію коронавіруснї інфекції у Франції активність ресторанного бізнесу впала на 95%.
Єдиними клієнтами зараз є заклади, які працюють на винос або на доставку.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через коронавірус активність ресторанного бізнесу у Франції впала на 95% — ЗМІ
Фото: УНІАН
Такі дані наводять представники галузі, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на EuroNews.
Видання пише, що багато представників ресторанного бізнесу, кому вдалося якось пережити весняний карантин, заявили, що новий удар перенести не вийде.
Єдиними клієнтами зараз є заклади, які працюють на винос або на доставку.
Читайте також: За перший день «карантину вихідного дня» поліцейські зафіксували майже тисячу порушень
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 11 2020 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles