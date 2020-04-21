Через коронавірус кількість людей, які страждають від голоду, може зрости на 130 мільйонів - ООН

Найбільше постраждають від голоду люди з низькими та середніми доходами

Економічна криза, яку викликав карантин та пандемія коронавірусу у світі, може призвести до зростання кількості людей, які страждають від голоду, на 130 мільйонів осіб або майже вдвічі.

Про це повідомили у Світовій продовольчій програмі (WFP), структурі Організації об’єднаних націй, яка бореться з голодом у світі, пише "Громадське".

Там підрахували, що через коронавірус кількість людей, які страждають від голоду, може зрости до 265 мільйонів осіб.

"Коронавірус - це сильний удар для мільйонів людей, які заробляють щоденною працею. Карантин та глобальний економічний спад вже знищили грошові запаси. Ми повинні колективно діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки катастрофи", - повідомив провідний економіст WFP Аріф Хусейн.

Найбільше постраждають від голоду люди з низькими та середніми доходами. У 2019 році найбільше голодували люди у країнах, що постраждали від конфліктів та змін клімату.

Раніше провідні виробники харчових продуктів повідомляли, що кількість людей, що страждають від голоду, може подвоїтися у 2020 році. Однак вони зазначали, що кількість таких людей у світі сягне 800 мільйонів.

Також, відповідно до досліджень, через нову економічну кризу кількість людей, що живуть за межею бідності, може зрости на 500 мільйонів осіб.

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