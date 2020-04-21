Через коронавірус кількість людей, які страждають від голоду, може зрости на 130 мільйонів - ООН
Про це повідомили у Світовій продовольчій програмі (WFP), структурі Організації об’єднаних націй, яка бореться з голодом у світі, пише "Громадське".
Там підрахували, що через коронавірус кількість людей, які страждають від голоду, може зрости до 265 мільйонів осіб.
"Коронавірус - це сильний удар для мільйонів людей, які заробляють щоденною працею. Карантин та глобальний економічний спад вже знищили грошові запаси. Ми повинні колективно діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки катастрофи", - повідомив провідний економіст WFP Аріф Хусейн.
Найбільше постраждають від голоду люди з низькими та середніми доходами. У 2019 році найбільше голодували люди у країнах, що постраждали від конфліктів та змін клімату.
Раніше провідні виробники харчових продуктів повідомляли, що кількість людей, що страждають від голоду, може подвоїтися у 2020 році. Однак вони зазначали, що кількість таких людей у світі сягне 800 мільйонів.
Також, відповідно до досліджень, через нову економічну кризу кількість людей, що живуть за межею бідності, може зрости на 500 мільйонів осіб.
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