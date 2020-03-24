Через коронавірус світовій економіці загрожує рецесія, гірша, ніж у 2009 році - МВФ
Через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", яка може бути навіть більшою, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції.
Про це заявила голова МВФ Кристаліна Георгієва, зазначає "Економічна правда".
У зверненні до міністрів фінансів країн "Великої двадцятки", вона закликала розвинені економіки надати більшу підтримку країнам з низьким рівнем доходу.
За її словами, МВФ готовий "задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн доларів".
Георгієва попередила, що прогноз щодо зростання світової економіки у 2020 році "є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гіршим".
Нагадаємо, що економіка ЄС впаде на 1% через коронавірус, Єврокомісія виділить 37 млрд євро на її підтримку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?