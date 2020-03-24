Через коронавірус світовій економіці загрожує рецесія, гірша, ніж у 2009 році - МВФ

Георгієва попередила, що прогноз щодо зростання світової економіки у 2020 році "є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гіршим"

У зверненні до міністрів фінансів країн "Великої двадцятки", вона закликала розвинені економіки надати більшу підтримку країнам з низьким рівнем доходу.

Через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", яка може бути навіть більшою, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції.

Про це заявила голова МВФ Кристаліна Георгієва, зазначає "Економічна правда".

У зверненні до міністрів фінансів країн "Великої двадцятки", вона закликала розвинені економіки надати більшу підтримку країнам з низьким рівнем доходу.

За її словами, МВФ готовий "задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн доларів".

Георгієва попередила, що прогноз щодо зростання світової економіки у 2020 році "є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гіршим".

Нагадаємо, що економіка ЄС впаде на 1% через коронавірус, Єврокомісія виділить 37 млрд євро на її підтримку