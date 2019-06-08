Герус: Нові мита можуть спричинити падіння обсягів імпорту російського дизпального вдвічі Обсяги імпорту до України російського дизельного пального через трубопроводи у серпні 2019 року мають скоротитися у 2 рази у зв'язку із запровадженням нових українських мит на російське пальне

За його словами, після запровадження нових мит обсяги постачання дизельного пального морем навпаки зростуть. Також Україна нарощує обсяги імпорту пального з Білорусі, Литви та країн ЄС.

Фото: з відкритих джерел

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію