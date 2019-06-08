Герус: Нові мита можуть спричинити падіння обсягів імпорту російського дизпального вдвічі
"Постачання російського ресурсу у серпні скоротиться майже вдвічі. Те, що йде через трубопровід, скоротиться десь з 200 тисяч тонн до 100 тисяч тонн", — повідомив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус під час брифінгу, інформує "Громадське".
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку Російської Федерації видало дозволи на поставки російського дизельного палива і скрапленого газу в Україну в червні 2019 року, знизивши їх на 30-50% від поточного рівня.
Ще однією важливою зміною стало те, що відтепер обсяги поставок російських ДТ і ЗВГ в Україні будуть узгоджуватися Мінекономрозвитку РФ щомісяця. Раніше ж Федеральна служба з митного та експортного контролю затверджувала граничні обсяги експорту на рік.
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