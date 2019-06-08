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Герус: Нові мита можуть спричинити падіння обсягів імпорту російського дизпального вдвічі

Обсяги імпорту до України російського дизельного пального через трубопроводи у серпні 2019 року мають скоротитися у 2 рази у зв'язку із запровадженням нових українських мит на російське пальне
За його словами, після запровадження нових мит обсяги постачання дизельного пального морем навпаки зростуть. Також Україна нарощує обсяги імпорту пального з Білорусі, Литви та країн ЄС.
Герус: Нові мита можуть спричинити падіння обсягів імпорту російського дизпального вдвічі Фото: з відкритих джерел

"Постачання російського ресурсу у серпні скоротиться майже вдвічі. Те, що йде через трубопровід, скоротиться десь з 200 тисяч тонн до 100 тисяч тонн", — повідомив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус під час брифінгу, інформує "Громадське".

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку Російської Федерації видало дозволи на поставки російського дизельного палива і скрапленого газу в Україну в червні 2019 року, знизивши їх на 30-50% від поточного рівня.

Ще однією важливою зміною стало те, що відтепер обсяги поставок російських ДТ і ЗВГ в Україні будуть узгоджуватися Мінекономрозвитку РФ щомісяця. Раніше ж Федеральна служба з митного та експортного контролю затверджувала граничні обсяги експорту на рік.

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