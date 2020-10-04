Через пандемію коронавірусу у Китаї прибрали собак із переліку тварин, чиє м'ясо можна їсти
Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".
Міністерство сільського господарства заявило, що собак більше не вважатимуть худобою, тобто тваринами, м'ясо яких можна їсти.
"Із прогресом цивілізації та зростанням громадської турботи та любові до тварин, собаки стали «спеціалізовані» для того, щоб стати тваринами-компаньйонами, та на міжнародному рівні були визнані домашніми тваринами. Тому вони більше не будуть розглядатися в Китаї як худоба", - йдеться у повідомленні.
У переліку домашньої худоби, мʼясо якої можна їсти опинились такі тварини: свині, корови, курчата і вівці, а також "особлива худоба": окремі види оленів, альпака і страуси.
Крім того, два види лисиць, єнотів і норок можуть розводити як домашню худобу, але не їсти.
Ймовірно коронавірус SARS-CoV-2 передали кажани, вівери та панголіни. Тож через спалах вірусу в Китаї тимчасово заборонили їсти диких тварин. У виробників відкликали ліцензії для розведення і продажу тварин. Влада країни обіцяє зробити заборону постійною.
Читайте також: У Китаї вперше з початку епідемії ніхто не помер від коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ДСНС про пожежі в екосистемах: Якщо так і далі піде, до зими вигорить уся країна
- ВІДЕО Скільки пасажирів може взяти водій авто при перетині кордону - роз’яснення ДПСУ
- ВІДЕО Пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків