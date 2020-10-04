Через пандемію коронавірусу у Китаї прибрали собак із переліку тварин, чиє м'ясо можна їсти

У переліку домашньої худоби, мʼясо якої можна їсти опинились такі тварини: свині, корови, курчата і вівці, а також "особлива худоба": окремі види оленів, альпака і страуси

У Китаї через пандемію коронавірусу розробили оновлений перелік тварин, м'ясо яких можна їсти. Зокрема можуть заборонити їсти собак.

Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".

Міністерство сільського господарства заявило, що собак більше не вважатимуть худобою, тобто тваринами, м'ясо яких можна їсти.

"Із прогресом цивілізації та зростанням громадської турботи та любові до тварин, собаки стали «спеціалізовані» для того, щоб стати тваринами-компаньйонами, та на міжнародному рівні були визнані домашніми тваринами. Тому вони більше не будуть розглядатися в Китаї як худоба", - йдеться у повідомленні.

У переліку домашньої худоби, мʼясо якої можна їсти опинились такі тварини: свині, корови, курчата і вівці, а також "особлива худоба": окремі види оленів, альпака і страуси.

Крім того, два види лисиць, єнотів і норок можуть розводити як домашню худобу, але не їсти.

Ймовірно коронавірус SARS-CoV-2 передали кажани, вівери та панголіни. Тож через спалах вірусу в Китаї тимчасово заборонили їсти диких тварин. У виробників відкликали ліцензії для розведення і продажу тварин. Влада країни обіцяє зробити заборону постійною.

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