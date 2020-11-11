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Через пандемію в Німеччині скасували майже мільйон авіарейсів

Пасажиропотік у річному обчисленні знизився на 83%
Через коронавірус з березня цього року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів.
Через пандемію в Німеччині скасували майже мільйон авіарейсів Фото: з вільних джерел

Про це повідомила Європейська організація з безпеки польотів Eurocontrol у вівторок, 10 листопада, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Таким чином пасажиропотік у річному обчисленні знизився на 83%. 

Найбільше від локдаунів в Німеччині та в інших країнах світу потерпів столичний аеропорт Берлін-Тегель, який має найвищий показник зниження пасажиропотоку у -83%.

В аеропорту Франкфурта-на-Майні за цей час було на 62% літаків менше, ніж зазвичай у цей період. 

Авіакомпанія Lufthansa утримує лідерство у перельотах. Минулого тижня вона мала у середньому в Німеччині 383 злетів і посадок на день. Між тим це становить лише 68% показників у порівнянні з цим же календарним тижнем 2019-го року.

Водночас літаки німецької пошти DHL за  попередній тиждень у середньому здійснювали 115 злетів і посадок щодня в Німеччині, що становило на 14 відсотків більше польотів у цілому у порівнянні з таким же періодом минулого року.

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11 11 2020 11:52
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