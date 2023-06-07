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Через підрив росією Каховської ГЕС у світі зросли ціни на пшеницю, кукурудзу та овес

07 червня 2023, 18:13
Через підрив росією Каховської ГЕС у світі зросли ціни на пшеницю, кукурудзу та овес
Фото: Getty Images
Прорив дамби викликав занепокоєння на ринках через можливе порушення постачання зернових та соняшникової олії з України.

Унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС Росією ціни на пшеницю у світі зросли на 3%, до $6,4 за бушель, кукурудза - на 1%, овес - на 0,8%. Після корекції пшениця коштує близько $6,23

Про це пише Trading Economics та ресурс Barchart Trader, що відстежує ринкові дані в режимі реального часу.

Унаслідок підриву росією Каховської ГЕС ціни на пшеницю зросли на 3%, досягнувши $6,4 за бушель (близько 27 кг), кукурудза - на 1%, овес - на 0,8%. Потім відбулася корекція цін і зараз пшениця коштує близько $6,23 за бушель.

Прорив дамби викликав занепокоєння на ринках через можливе порушення постачання зернових та соняшникової олії з України.

Аналітики стверджують, що вибух на дамбі Каховської ГЕС призведе до припинення водопостачання, необхідного для сільського господарства на півдні України. Це не тільки зруйнує сільське господарство, але також посилить геополітичне занепокоєння та поставить під сумнів продовження угоди з росією щодо морського експорту зерна з українських портів.

Каховська ГЕСвійна в Українізростання цінросія окупанти

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