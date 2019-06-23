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Через протести у Тбілісі в лікарнях залишаються 23 постраждалих, двоє у важкому стані

У лікарнях Тбіліся продовжують лікування 23 осіб, які постраждали під час протестів 20-21 червня
Заступник міністра охорони здоров'я Заза Бохуа заявив, що серед пацієнтів - два поліцейські і три журналісти.
Через протести у Тбілісі в лікарнях залишаються 23 постраждалих, двоє у важкому стані Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

Під час протестів було поранено близько 250 осіб, інформує "Європейська правда" із посиланням на телеканал Руставі-2.

Стан здоров'я двох пацієнтів залишається надзвичайно важким, обидва втратили зір.

"В даний час 23 пацієнти знаходяться в різних лікарнях. Більшість з них будуть виписані сьогодні і завтра. Два пацієнта залишаються у важкому стані, але вони стабільні", - сказав Бохуа.

Нагадаємо, десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі 21 червня. Цього разу влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.

Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19:00. Загалом протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.

Нагадаємо, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.

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23 06 2019 16:30
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