Через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО на Миколаївщині перенесено на 24 квітня

Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня

Через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО в Києві, Чернігівській та Миколаївській областях відбудеться 24 квітня. Наразі в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня.

З огляду на припинення руху громадського транспорту пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Миколаївській області перенесено на 24 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"З огляду на припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює приїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО також відкладається і в Миколаївській області. Тож пробне ЗНО в Києві, Чернігівській та Миколаївській областях відбудеться 24 квітня. Наразі в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня", - йдеться в повідомленні прес-служби УЦОЯО.

Зазначено, що незалежно від того, коли саме той чи той учасник проходитиме оцінювання, для нього буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома.

Зокрема, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в цьому сервісі 10-14 квітня, тобто відповідно до попередніх планів.

Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Як повідомлялося, раніше через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО було перенесено на 24 квітня в Києві та Чернігівській області.

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