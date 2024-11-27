Через саботаж і страх кремль посилює свою війну проти Заходу. Європа та США у відповідь мовчать – західні ЗМІ

російська "гібридна" війна проти Заходу все частіше в центрі уваги західних ЗМІ. Вони звертають увагу, що досі Захід не відреагував адекватно на неприховані атаки росії. Частина Європи боїться називати речі своїми іменами, дехто відверто допомагає супротивнику, а США самоусунулися від проблеми.

Серед варіантів протидії росії та допомоги Україні політики у Північно-Східній Європі публічно розглядають можливість створення коаліції охочих зупинити росію – якщо буде потрібно, навіть без допомоги Сполучених Штатів. На це звертає увагу читачів швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung.

Видання зауважує, що хоча це ще не є реальністю, це життєздатний варіант, який наразі обговорюється у країнах Північно-Східної Європи. Відкритий лист експертів, політиків та військових закликає Європу та Канаду об'єднати зусилля, щоб підтримати боротьбу українців за свободу та зупинити російську агресію. Одним із перших підписантів звернення став колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес, який допоміг очолити зусилля з відбиття гібридного нападу росії на його країну в 2007 році.

Як зауважує NZZ, кремль використовує весь свій спектр "активних заходів" для проникнення, розколу і саботажу Заходу. Водночас, як зазначає Politico, Європа зазнає нападу з боку росії, але чомусь вона не дає відсіч ­– західні країни ухиляються від реакції на кремлівські акти саботажу і терору.

"Ми спостерігаємо агресивні дії російських спецслужб вже протягом певного часу", – заявив Томас Гальденванг, який нещодавно пішов у відставку з посади президента Федеральної служби внутрішньої розвідки Німеччини. За його словами, росія використовує весь інструментарій – від впливу на політичні дискусії до кібератак на об'єкти критичної інфраструктури та саботажу у значних масштабах.

Politico також наголошує, що кремль вже давно веде так звану гібридну війну проти європейських країн, включаючи дезінформаційні кампанії, хакерські атаки, кібератаки і втручання у вибори, щоб дестабілізувати європейські суспільства і, в останні кілька років, підштовхнути їх до зменшення військової підтримки України.

Видання зауважує, що хоча російські танки, можливо, не в'їжджають до Польщі чи Естонії, але агресію москви стає все важче ігнорувати. Західні чиновники підозрюють, що москва стоїть за підпалами в Польщі, Великій Британії, Чехії, Німеччині, Литві та Латвії, у той час як німецькі та американські офіційні особи заявляють, що зірвали російську змову з метою вбивства генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, німецького виробника зброї та основного постачальника артилерійських снарядів для української армії.

Голова Служби зовнішньої розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсен очікує від кремля активізації зусиль з саботажу нафтогазової інфраструктури.

При цьому, за словами NZZ, атаки росії відбуваються щонайменше за трьома різними векторами, які знаходяться за межею відкритої війни.

Вплив: Основна увага росії зосереджена на німецькомовному регіоні. Мета – посіяти страх і невпевненість у Німеччині, щоб запобігти постачанню крилатих ракет Taurus в Україну. Крім того, кошмарний сценарій ядерної війни може вплинути на вибори у ФРН в лютому, що ускладнить формування стабільного уряду. Австрія вже перебуває в процесі формування коаліції лузерів. Щоб зробити перші дні роботи нового уряду ще складнішими, росія нещодавно припинила постачання газу до країни. Хоча канцлер Карл Негаммер був готовий до такого розвитку подій, його коаліції тепер доведеться витрачати більше грошей на енергоносії. Це зменшить фінансові можливості уряду в інших сферах і піде на користь проросійській опозиції.

Саботаж: По всій Європі зростає кількість кібератак, особливо спрямованих на органи державної влади та медіакомпанії. Інциденти у Балтійському морі з пошкодженням інтернет-кабелів. Різні джерела пов'язують ці акти саботажу з китайським кораблем, який наразі затриманий данськими ВМС (втім, як ми знаємо, росія "припаркувала" свій військовий корабель посередині протоки, недалеко від місця, де стоїть той "китайський" корабель – iPress).

Підривна діяльність: У Молдові прозахідно орієнтована президентка Мая Санду, яку щойно переобрали, перебуває під тиском сил, інфільтрованих росією. За найгіршого сценарію, москва може нав'язати себе як захисника місцевої гагаузької меншини і здійснити пряму інтервенцію. Ситуація у Грузії ще складніша. Жовтневі вибори у країні "принесли більшість" прокремлівській партії "Грузинська мрія". Однак опозиція відмовилася визнати результат через очевидні фальсифікації, а президентка зажадала провести розслідування. Ситуація залишається вкрай напруженою.

Як стверджує NZZ, путін хоче максимально розділити демократичну Європу до вступу Трампа на посаду, щоб послабити її як незалежного гравця. Усі ці пункти разом узяті свідчать про концентровану російську атаку за кількома векторами. Отже, робить висновок швейцарська газета, геополітична ситуація загрожує знову різко погіршитися.

Джерело: NZZ

Хоча деякі уряди, особливо в країнах Північної Європи і Балтії, намагалися бити на сполох, за словами Politico, колективна реакція з боку ЄС і НАТО поки що була помітно стриманою.

"Ми просто занадто ввічливі. Вони нападають на нас щодня", – сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в кулуарах саміту НАТО в липні.

Politico наводить думку експерта з питань тероризму і нетрадиційних методів ведення війни в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Деніеля Баймана, який вважає, що частково причиною пасивності Європи можна пояснити побоюваннями західних столиць бути втягнутими в конфлікт, до якого вони не готові.

Навіть слова, які використовуються для обговорення атак, відображають боязкість Європи, заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. "Чому ми називаємо її гібридною? Тому що, по суті, коли ви називаєте її гібридною, вам не потрібно нічого з нею робити. Якщо ви називаєте це тероризмом, то це передбачає реакцію", – зауважив Ландсбергіс на конференції з безпеки в Ризі минулого місяця.

Видання нагадує, що кремлівський бренд гібридної війни був розроблений російським генералом Валєрієм Гєрасімовим, який нині очолює Генеральний штаб збройних сил росії.

"Це означає не просто дезінформацію і пропаганду, а широкий арсенал інструментів, від саботажу до проникнення і фінансування партій на Заході та порушення повітряного простору країн НАТО російськими винищувачами", – переконує австрійський експерт з без пекових питань Герхард Манготт.

Наприклад, у Литві москва використовує дезінформацію, щоб підірвати заплановане розгортання бригади німецьких збройних сил, що є частиною зусиль НАТО зі зміцнення свого Східного флангу.

Втім, як зауважує Politico, навіть у найнебезпечніші моменти російська кампанія з дестабілізації, схоже, ретельно вивірена, щоб не викликати колективної відповіді з боку НАТО відповідно до положення про взаємну оборону Альянсу, відомого як Стаття 5.

Натомість кремль, схоже, повільно посилює тиск, щоб перевірити, що йому зійде з рук. "росія випробовує межі статті 5, щоб посіяти невизначеність", – заявив на початку цього року німецький законодавець і колишній офіцер генерального штабу німецької армії Родеріх Кізеветтер.

Країни НАТО обговорили колективну відповідь на гібридну війну росії, повідомив журналістам високопосадовець Альянсу напередодні саміту у Вашингтоні в липні. Навіть якщо атаки не кваліфікуються як акти війни в традиційному розумінні, країни можуть застосувати статтю 4, яка закликає до консультацій, коли безпека країни перебуває під загрозою.

Але наразі, як зазначає Politico, в Альянсі не надто прагнуть до конфронтації. "НАТО – це оборонний військовий альянс, який мислить категоріями мирного і воєнного часу", – сказав начальник штабу оборони Франції Тьєррі Буркхард в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro на початку цього місяця. Інструменти НАТО просто не призначені для "сірої зони" в "світі конкуренції і суперництва".

"Великою проблемою" із застосуванням статті 5 в нинішній ситуації є те, що "серед членів Альянсу немає чіткого визначення того, що таке гібридна війна", – наголосив Марек Кохв, колишній чиновник з питань оборони і розвідки, який зараз працює в естонському аналітичному центрі International Centre for Defence and Security.

"Іншим головним питанням є атрибуція", – сказав Кохв. Наприклад, більш ніж через три місяці після диверсій на залізницях Франції напередодні Паризької олімпіади, спецслужби країни все ще розслідують, чи стоїть за цим нападом москва, як повідомляла Le Monde.

Ще однією перешкодою для протидії є членство в НАТО таких країн, як Угорщина і Туреччина, "країн, які демонструють симпатії до росії", що ускладнює для Альянсу, заснованому на консенсусі, прийняття значущих рішень проти москви, зазначає Байман з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Поза тим європейські уряди демонструють все більшу готовність звинувачувати росію в актах саботажу. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, це перший крок у боротьбі з росією. "Коли щось трапляється, просто виходьте на публіку, – сказав Певкур. – Покажіть, що ці хлопці були найняті російськими службами, і що ці хлопці здійснили ці напади, отримавши гроші з росії".

Дещо іншим є пояснення слабкості протидії росії у швейцарської NZZ, яка вважає, що Європа розділена і частково залякана.

На думку видання, Німеччина, Австрія і, до певної міри, Франція перебувають у стані глибокої незахищеності, економічної кризи та політичної розгубленості. Італія наразі є найстабільнішим сусідом Швейцарії. Берн, з іншого боку, відмовляється визнати той факт, що умови політики безпеки кардинально змінилися, і намагається діяти, як і раніше.

NZZ переконує, що міцне ядро Європи вже давно перемістилося до Балтійського моря. Як зазначено у відкритому листі Варшавського безпекового форуму, Польща, країни Балтії та Скандинавії, а також Велика Британія виглядають найбільш готовими до формування "коаліції охочих". Ще в жовтні 2022 року політики на цьому форумі обговорювали можливість прямого втручання, якщо росія розгорне тактичну ядерну зброю в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, з іншого боку, будує блок держав, що змінюють позицію, на основі чоловічої дружби. Девіз тут такий: поки гроші продовжують надходити, ЄС вважається досить корисним. Однак, коли йдеться про владу сили, можливі також угоди з москвою та Пекіном. Якщо права Австрійська партія свободи одного дня прийде до влади, вважає NZZ, Відень може стати ще одним можливим партнером у цій групі.

Джерело: NZZ

Створення інфраструктури протидії. А також відповідь санкціями

Уникаючи прямої конфронтації, країни ЄС і НАТО поступово нарощують зусилля з протидії гібридній війні росії. У 2021 році, у відповідь на спроби росії підірвати президентські вибори у Франції 2017 року, Париж створив державне агентство Viginum для протидії іноземному цифровому втручанню. У Швеції уряд створив спеціальне "агентство психологічного захисту" для виявлення і протидії дезінформації. Захист критичної інфраструктури також став новим пріоритетом для НАТО та ЄС.

У лютому 2023 року, після саботажу газопроводу "Північний потік", НАТО створило нову Координаційну групу з питань підводної інфраструктури для оцінки вразливостей і координації зусиль між урядами країн Альянсу і приватним сектором. У березні 2023 року була також створена нова Цільова група ЄС-НАТО з питань стійкості критично важливої інфраструктури.

Як зазначає Politico, минулого місяця міністри оборони Німеччини і Норвегії Борис Пісторіус і Бйорн Арілд Грам заявили в кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО, що вони хочуть, аби союзники створили п'ять регіональних центрів для моніторингу і захисту підводної інфраструктури, такої як телекомунікаційні лінії, газопроводи і лінії електропередач.

Європейські країни також намагаються дати відсіч санкціями. У жовтні ЄС офіційно створив новий механізм, який дозволяє блоку націлюватися на фізичних і юридичних осіб, причетних до гібридної війни росії, включаючи втручання у вибори, саботаж, дезінформацію, кібератаки і використання мігрантів.

Втім, робить висновок Politico, поки що ЄС і НАТО не досягли значних успіхів у стримуванні росії.

Санкції, безпосередньо пов'язані з війною в Україні, поки що мали обмежений вплив, тому незрозуміло, чи буде новий режим ефективним.

"Європейці повинні реагувати набагато більш згуртовано і рішуче. Військова допомога Україні має бути збільшена, щоб показати, що російські зусилля мають зворотній ефект", – каже Байман з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"На додаток до збільшення витрат на оборону, країнам необхідно посилити внутрішню безпеку, включаючи поліцію, національні розвідувальні служби і обмін інформацією між урядами країн-союзників", – сказав Кохв з Міжнародного центру оборони і безпеки. "Якщо ми упустимо цю можливість, росія лише посилить свої позиції. Ми повинні пам'ятати, що вони по суті імітують диверсійну доктрину Радянського Союзу часів холодної війни", – додав експерт.

Колишній посол Німеччини Арндт Фрейтаг фон Лорінгховен, який служив першим керівником розвідки НАТО, вважає важливим, щоб Європа прокинулася від загрози і змусила росію заплатити за це ціну: "Ми спимо, а агресивна поведінка повинна мати політичну ціну".

Отже, підсумовує NZZ, Європа готується до можливих переговорів між Трампом і путіним в умовах, коли вона розділена і залякана, особливо у німецькомовних країнах. Захід в цілому стоїть перед екзистенційним випробуванням. Слабкість адміністрації Байдена і непередбачуваність Трампа дозволили росії досягти домінуючої позиції, заснованої на її готовності до ескалації.

Бути сильним гравцем – в інтересах Америки. Слабкість адміністрації США заохочує путіна і китай

Директорка американської Ініціативи з питань оборони Hudson Institute Ребекка Гайнріх вважає, що всі ці атаки росії в Європі також є тривожним сигналом для європейців: ви самі по собі.

На її думку, неспроможність Америки відреагувати на ці інциденти свідчить про те, що світова наддержава і найбільший союзник Європи не бажає допомагати.

Член німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив журналістам, що "росія випробовує межі статті 5" договору НАТО, яка зобов'язує членів Альянсу приходити на допомогу один одному в разі нападу, "щоб посіяти невизначеність".

Попри всі закиди про те, що обраний президент Дональд Трамп кине союзників і відмовиться від глобального лідерства США, наголошує експертка, небажання адміністрації Байдена навіть публічно приписувати такі акти агресії їхнім ймовірним винуватцям, не кажучи вже про реакцію на них, каталізувало ще більшу агресію і нестабільність.

Звісно, за словами Ребекки Гайнріх, Європі не потрібно чекати на Сполучені Штати. Але США мають чіткі національні інтереси в тому, щоб очолювати європейських союзників і співпрацювати з ними задля збереження миру. Члени Альянсу повинні робити більше для того, щоб нести тягар європейської безпеки, проте узгоджена стратегія працює набагато краще за лідерства США.

Ключовим моментом є те, переконана фахівчиня, що Вашингтон повинен одночасно очолювати і делегувати повноваження: колективна економічна і військова міць Сполучених Штатів і Європи повинна бути мобілізована для протистояння авторитарному реваншизму.

"Проте ми знову і знову бачимо, що ця логіка виявляється хибною. Китай і росія сприймають бездіяльність США як дозвіл на ескалацію для досягнення своїх військових і політичних цілей", – пише пані Гайнріх.

На думку експертки, схильність команди Байдена заздалегідь повідомляти, що вона робитиме і чого не робитиме для підтримки союзників, і її мовчання перед обличчям агресії лише посилили безлад. Можливо, непередбачуваність Трампа, разом із готовністю використовувати всі інструменти американської сили, змусить супротивників повірити, що відступ буде в їхніх найкращих інтересах.