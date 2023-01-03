Через саботаж росіян у Босфорі "застрягло" 96 суден, що прямують до українських портів

Порти при цьому завантажені тільки на 50% і приймають лише половину кількост суден, які могли би приймати

В Адміністрації морських портів України повідомили про зростання черги суден, які очікують проходження інспекції у Босфорі для руху до та з українських портів через затримки з боку російської сторони, пише "Європейська правда".

Керівник Адміністрації Олексій Востріков розповів, що завдяки електронній черзі спростилося планування входу й виходу суден в/із портів Великої Одеси, але залишається проблема з проходженням Босфору через зумисні затримки перевірок російською стороною.

"Які б ефективні інструменти планування ми не впроваджували, в роботі "зернового коридору" є деструктивна позиція рф. Саме через неї при проходженні контролю у Босфорі, замість необхідних 24-30 суден на добу (в рівних долях на вхід і на вихід), реально здійснюється інспекція в середньому лише 3,5 суден на вхід і 3 – на вихід. Ми вже бачили минулого місяця чергу у Босфорі з понад 150 суден, які простоювали там більш ніж 30 діб. Тоді вирішували цю проблему спільно з ООН та Туреччиною. Сьогодні така тенденція повторюється", – розповів він.

На 2 січня черга складала 96 суден, і якщо ситуація не зміниться - вона буде зростати.

Порти при цьому завантажені тільки на 50% і приймають лише половину кількост суден, які могли би приймати.