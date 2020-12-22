Через штраф АМКУ: Philip Morris подав позов до України у міжнародний арбітраж
Про це повідомляє "Економіна правда" з посиланням на прес-реліз Philip Morris International.
"Рішення Комітету є явним порушенням прав інвестора. Ми вважаємо, що ця суперечка між інвестором і державою буде мати вкрай негативний вплив на інвестиційну привабливість України, а також на репутацію країни в цілому", - заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.
Відповідно до релізу, позов подали 21 грудня в Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок (Вашингтон, округ Колумбія, США) у зв'язку з порушенням, на думку заявників, двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій з США та Швейцарією.
Нагадаємо, що Тютюнові виробники заявляють про тиск на інвесторів, які працюють в Україні
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