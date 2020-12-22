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Через штраф АМКУ: Philip Morris подав позов до України у міжнародний арбітраж

Компанії Philip Morris International подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж у зв'язку із несправедливим, на думку компаній, рішенням АМКУ оштрафувати компанію у справі "Тедіс" за узгоджені антиконкурентні дії.
Через штраф АМКУ: Philip Morris подав позов до України у міжнародний арбітраж Philip Morris

Про це повідомляє "Економіна правда" з посиланням на прес-реліз Philip Morris International.

"Рішення Комітету є явним порушенням прав інвестора. Ми вважаємо, що ця суперечка між інвестором і державою буде мати вкрай негативний вплив на інвестиційну привабливість України, а також на репутацію країни в цілому", - заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

Відповідно до релізу, позов подали 21 грудня в Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок (Вашингтон, округ Колумбія, США) у зв'язку з порушенням, на думку заявників, двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій з США та Швейцарією.

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22 12 2020 12:58
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