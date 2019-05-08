Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Держава втрачає 400 млн грн щомісяця через скасування ПДВ на сонячні батареї та вітряки, - Мінфін

Запровадження податкової пільги та скасування податку на додану вартість для імпортного обладнання, що використовується при будівництві сонячних та вітрових електростанцій, коштує українському бюджету 400 мільйонів гривень щомісяця
Зокрема, план з надходження ПДВ від імпортних товарів від початку 2019 року було виконано на 88,8%. Тобто, бюджет недоотримав 11,2% запланованих доходів від ПДВ або 20,5 мільярда гривень.
Держава втрачає 400 млн грн щомісяця через скасування ПДВ на сонячні батареї та вітряки, - Мінфін Фото: saee.gov.ua

Таким чином, за перші 7 місяців через запровадження цієї податкової пільги бюджет уже недоотримав 2,8 мільярда гривень доходів, йдеться в "Громадське" з посиланням на Міністерство фінансів.

Як наслідок, це стало однією з причин недовиконання плану з надходжень до державного бюджету на 2019 рік.

Нагадаємо, станом на початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.

Читайте також: Радник Зеленського прогнозує проведення наступних виборів президента онлайн 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2019 15:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.