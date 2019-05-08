Держава втрачає 400 млн грн щомісяця через скасування ПДВ на сонячні батареї та вітряки, - Мінфін Запровадження податкової пільги та скасування податку на додану вартість для імпортного обладнання, що використовується при будівництві сонячних та вітрових електростанцій, коштує українському бюджету 400 мільйонів гривень щомісяця

Зокрема, план з надходження ПДВ від імпортних товарів від початку 2019 року було виконано на 88,8%. Тобто, бюджет недоотримав 11,2% запланованих доходів від ПДВ або 20,5 мільярда гривень.

Фото: saee.gov.ua

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