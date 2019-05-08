CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗокрема, план з надходження ПДВ від імпортних товарів від початку 2019 року було виконано на 88,8%. Тобто, бюджет недоотримав 11,2% запланованих доходів від ПДВ або 20,5 мільярда гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держава втрачає 400 млн грн щомісяця через скасування ПДВ на сонячні батареї та вітряки, - Мінфін
Запровадження податкової пільги та скасування податку на додану вартість для імпортного обладнання, що використовується при будівництві сонячних та вітрових електростанцій, коштує українському бюджету 400 мільйонів гривень щомісяця
Фото: saee.gov.ua
Таким чином, за перші 7 місяців через запровадження цієї податкової пільги бюджет уже недоотримав 2,8 мільярда гривень доходів, йдеться в "Громадське" з посиланням на Міністерство фінансів.
Як наслідок, це стало однією з причин недовиконання плану з надходжень до державного бюджету на 2019 рік.
Нагадаємо, станом на початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.
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