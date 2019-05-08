Обсяги імпорту російського вугілля до України впали на 85% через торговельні обмеження
Такі дані наводить російський "Комерсантъ", посилаючись на дані російської статистики, а також про це повідомив російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв у коментарі російським ЗМІ, йдеться в "Громадське".
У виданні зазначають, що протягом всього 2019 року російські імпортери нарощували обсяги постачання вугілля до України, однак у червні цей тренд різко "обвалився".
Відповідно до торговельних санкцій Росії, для того, щоб й надалі продовжувати постачати вугілля до України російським виробникам необхідно отримати «спеціальний дозвіл», який видається терміном на 1 місяць.
При цьому раніше у російському уряді повідомляли, що видали таких дозволів на більший обсяг вугілля, ніж його звичайні поставки.
Нагадаємо, Луганська теплова електростанція з 29 липня перейшла на спалювання газу у зв'язку з відсутністю вугілля.
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