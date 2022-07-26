Через тривалу аномальну спеку біля Брюсселя побудують мегабасейн, щоб люди ховались від сонця

За планом, у басейні одночасно зможуть перебувати 500 плавців, а протягом дня – приблизно 2500 людей, тож доходи від квитків дозволять споруді окупити себе

На тлі аномальної спеки влада бельгійської столиці Брюсселя анонсувала плани побудови великого громадського басейну.

Про це повідомляє The Times.

Басейн завдовжки 355 метрів, 13 метрів завширшки й до 2,5 метра завглибшки буде розташований на північному заході Брюсселя біля міського каналу Акенкай. Там також спроєктують дитячу зону та басейн для дайвінгу.

Крім того, басейн, відгороджений від Акенкаю стіною і пляжем, міг би працювати як фільтр для очищення брудної води каналу, що потенційно дасть людям більше можливостей поплавати.

Бенуа Геллінґ – радник партії "Зелених", які розробили план створення басейну, каже, що прогнози свідчать про все більший попит на купальні споруди в місті, де басейнів мало, а дощі вважаються більш характерними.

За планом, у басейні одночасно зможуть перебувати 500 плавців, а протягом дня – приблизно 2500 людей, тож доходи від квитків дозволять споруді окупити себе.

Для зведення басейну міська влада Брюсселя планує восени затвердити фінансування в розмірі 11,4 мільйона євро. Місце може бути готове до відкриття у 2027 році.

Як повідомлялося, більшість країн Західної Європи страждають від виснажливої ​​спеки, у багатьох із них побиті температурні рекорди та вирують масштабні пожежі.

Температурні рекорди були зафіксовані у Великій Британії, Данії, Швеції та інших європейських країнах.