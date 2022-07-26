CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа тлі аномальної спеки влада бельгійської столиці Брюсселя анонсувала плани побудови великого громадського басейну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через тривалу аномальну спеку біля Брюсселя побудують мегабасейн, щоб люди ховались від сонця
За планом, у басейні одночасно зможуть перебувати 500 плавців, а протягом дня – приблизно 2500 людей, тож доходи від квитків дозволять споруді окупити себе
ФОТО: KIS STUDIO/SWECO
Про це повідомляє The Times.
Басейн завдовжки 355 метрів, 13 метрів завширшки й до 2,5 метра завглибшки буде розташований на північному заході Брюсселя біля міського каналу Акенкай. Там також спроєктують дитячу зону та басейн для дайвінгу.
Крім того, басейн, відгороджений від Акенкаю стіною і пляжем, міг би працювати як фільтр для очищення брудної води каналу, що потенційно дасть людям більше можливостей поплавати.
Бенуа Геллінґ – радник партії "Зелених", які розробили план створення басейну, каже, що прогнози свідчать про все більший попит на купальні споруди в місті, де басейнів мало, а дощі вважаються більш характерними.
За планом, у басейні одночасно зможуть перебувати 500 плавців, а протягом дня – приблизно 2500 людей, тож доходи від квитків дозволять споруді окупити себе.
Для зведення басейну міська влада Брюсселя планує восени затвердити фінансування в розмірі 11,4 мільйона євро. Місце може бути готове до відкриття у 2027 році.
Як повідомлялося, більшість країн Західної Європи страждають від виснажливої спеки, у багатьох із них побиті температурні рекорди та вирують масштабні пожежі.
Температурні рекорди були зафіксовані у Великій Британії, Данії, Швеції та інших європейських країнах.
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26 07 2022 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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