Через удари США по Ірану рух танкерів в Ормузькій протоці майже зупинився – Bloomberg

Рух танкерів, що перевозять скраплений природний газ через протоку, залишається призупиненим.

Рух суден через Ормузьку протоку практично зупинився 9 липня після того, як США другий день поспіль завдали удару по Ірану.

Серед великих суден у Ормузькій протоці було помічено лише супертанкер, що перебуває під санкціями США, а також контейнеровоз під іранським прапором. Утім, не виключено, що деякі судна перетинають протоку з вимкненими транспондерами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рух інших суден в Ормузькій протоці відбувався переважно вздовж схваленого Іраном маршруту.

8 липня через протоку в обох напрямках пройшло близько 14 вантажних суден, що є найменшим показником від моменту укладення тимчасової мирної угоди в середині червня.

"Це різка зміна порівняно з нещодавньою щоденною активністю в протоці. За три тижні з моменту досягнення США та Іраном тимчасової угоди про відновлення роботи Ормузької протоки середня щоденна кількість транзитних суден із вантажами становила 34", – зазначає агентство.

Піковий показник, 59 суден, було зафіксовано 24 червня. Для порівняння: під час активної фази війни цей показник у більшість днів становив менше ніж 20 суден.

Рух танкерів, що перевозять скраплений природний газ через протоку, залишається призупиненим.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.