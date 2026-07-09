Через удари США по Ірану рух танкерів в Ормузькій протоці майже зупинився – Bloomberg
Рух суден через Ормузьку протоку практично зупинився 9 липня після того, як США другий день поспіль завдали удару по Ірану.
Серед великих суден у Ормузькій протоці було помічено лише супертанкер, що перебуває під санкціями США, а також контейнеровоз під іранським прапором. Утім, не виключено, що деякі судна перетинають протоку з вимкненими транспондерами.
Про це повідомляє Bloomberg.
Рух інших суден в Ормузькій протоці відбувався переважно вздовж схваленого Іраном маршруту.
8 липня через протоку в обох напрямках пройшло близько 14 вантажних суден, що є найменшим показником від моменту укладення тимчасової мирної угоди в середині червня.
"Це різка зміна порівняно з нещодавньою щоденною активністю в протоці. За три тижні з моменту досягнення США та Іраном тимчасової угоди про відновлення роботи Ормузької протоки середня щоденна кількість транзитних суден із вантажами становила 34", – зазначає агентство.
Піковий показник, 59 суден, було зафіксовано 24 червня. Для порівняння: під час активної фази війни цей показник у більшість днів становив менше ніж 20 суден.
Рух танкерів, що перевозять скраплений природний газ через протоку, залишається призупиненим.
Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.