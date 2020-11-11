Через війну на Донбасі жінки значно частіше почали страждати від домашнього насильства — правозахисники
Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні "Не приватна справа", який є в нашому розпорядженні, повідомляє "Громадське".
Дослідження проводили на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей. В організації зазначають, що воно демонструє глибоку кризу в державній системі протидії та запобігання насильству щодо жінок в регіоні. Ситуацію суттєво загострили низький рівень безпеки, присутність військових, доступ до зброї та економічна й соціальна кризи, пов’язані зі збройним конфліктом.
"Це жахливо і прикро, що жінки, які вже постраждали від бойових дій на Донбасі, зазнають насильства вдома і не мають підтримки з боку влади, яка зобов’язана захистити їх від домашнього та сексуального насильства", — каже Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні.
В організації наводять дані офіційної статистики щодо домашнього насильства на Донбасі, хоч і називають її ненадійною та неповною. Вона свідчить про зростання зареєстрованих випадків з початку конфлікту. Так, у 2018 році в Донецькій області кількість адміністративних проваджень за статтею «домашнє насильство» збільшилася на 76%, а в Луганській — на 158% у порівнянні із середнім показником за попередні три роки.
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