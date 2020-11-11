Через війну на Донбасі жінки значно частіше почали страждати від домашнього насильства — правозахисники

Через війну на Донбасі на підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей жінки почали значно частіше страждати від домашнього та сексуального насильства. Водночас держава проблему вирішує неефективно.

Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні "Не приватна справа", який є в нашому розпорядженні, повідомляє "Громадське".

Дослідження проводили на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей. В організації зазначають, що воно демонструє глибоку кризу в державній системі протидії та запобігання насильству щодо жінок в регіоні. Ситуацію суттєво загострили низький рівень безпеки, присутність військових, доступ до зброї та економічна й соціальна кризи, пов’язані зі збройним конфліктом.

"Це жахливо і прикро, що жінки, які вже постраждали від бойових дій на Донбасі, зазнають насильства вдома і не мають підтримки з боку влади, яка зобов’язана захистити їх від домашнього та сексуального насильства", — каже Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні.

В організації наводять дані офіційної статистики щодо домашнього насильства на Донбасі, хоч і називають її ненадійною та неповною. Вона свідчить про зростання зареєстрованих випадків з початку конфлікту. Так, у 2018 році в Донецькій області кількість адміністративних проваджень за статтею «домашнє насильство» збільшилася на 76%, а в Луганській — на 158% у порівнянні із середнім показником за попередні три роки.

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