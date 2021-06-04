Через ворожу риторику: Україна шукатиме інше місто замість Мінська для переговорів щодо Донбасу
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в етері програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє "Громадське".
Від поїздок у Білорусь відмовляться через "ворожу риторику" цієї країни щодо України.
"Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей в реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну й інше місто", - сказав міністр.
Резніков наголосив, що наразі Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації і в Києві "немає довіри до цієї країни". Він уточнив, що наразі у Білорусі домінує антиукраїнська риторика. На його думку, українські військові вже взяли це до уваги.
Зазначимо, до початку пандемії Тристороння контактна група збиралась на перемовини у Мінську. Через коронавірус зустрічі тепер відбуваються в онлайні.
4 квітня українська делегація у Тристоронній контактній групі відмовилася брати участь у засіданнях політичної підгрупи, поки звідти не виключать "експертку" з окупованого Донецька Майю Пирогову, яку в Україні заочно засудили до 10 років в'язниці.
Раніше українська сторона запропонувала запровадити з 1 квітня всеосяжне припинення вогню, але російська сторона цю пропозицію не підтримала.
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