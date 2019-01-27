Через вибухи біля католицької церкви на Філіппінах 27 людей загинули, понад 70 постраждали

Відповідальність за вибухи наразі ніхто на себе не взяв

У результаті двох вибухів на Філіппінах в неділю загинули щонайменше 27 осіб, серед яких сім військових і 20 мирних жителів, ще 77 постраждали.

"Один вибуховий пристрій було задіяно біля католицької церкви на острові Холо під час ранкової меси, другий - безпосередньо біля собору", - повідомив місцевий портал Rappler.



Фото: EPAUPG

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

У цьому районі Філіппін активно діють бойовики ісламського терористичного угруповання "Абу Сайяф" (базується на півдні Філіппін і раніше присягнуло на вірність угрупованню "Ісламська держава").

Нагадаємо, у серпні 2018 на місцевому вуличному фестивалі на півдні Філіппін вибухнула бомба: загинули двоє людей, серед яких дитина, ще 37 отримали поранення.