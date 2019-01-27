CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті двох вибухів на Філіппінах в неділю загинули щонайменше 27 осіб, серед яких сім військових і 20 мирних жителів, ще 77 постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через вибухи біля католицької церкви на Філіппінах 27 людей загинули, понад 70 постраждали
Відповідальність за вибухи наразі ніхто на себе не взяв
Фото: EPAUPG
"Один вибуховий пристрій було задіяно біля католицької церкви на острові Холо під час ранкової меси, другий - безпосередньо біля собору", - повідомив місцевий портал Rappler.
Фото: EPAUPG
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.
У цьому районі Філіппін активно діють бойовики ісламського терористичного угруповання "Абу Сайяф" (базується на півдні Філіппін і раніше присягнуло на вірність угрупованню "Ісламська держава").
Нагадаємо, у серпні 2018 на місцевому вуличному фестивалі на півдні Філіппін вибухнула бомба: загинули двоє людей, серед яких дитина, ще 37 отримали поранення.
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