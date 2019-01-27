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Через вибухи біля католицької церкви на Філіппінах 27 людей загинули, понад 70 постраждали

Відповідальність за вибухи наразі ніхто на себе не взяв
У результаті двох вибухів на Філіппінах в неділю загинули щонайменше 27 осіб, серед яких сім військових і 20 мирних жителів, ще 77 постраждали.
Через вибухи біля католицької церкви на Філіппінах 27 людей загинули, понад 70 постраждали Фото: EPAUPG

"Один вибуховий пристрій було задіяно біля католицької церкви на острові Холо під час ранкової меси, другий - безпосередньо біля собору", - повідомив місцевий портал Rappler.


Фото: EPAUPG

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

У цьому районі Філіппін активно діють бойовики ісламського терористичного угруповання "Абу Сайяф" (базується на півдні Філіппін і раніше присягнуло на вірність угрупованню "Ісламська держава").

Нагадаємо, у серпні 2018 на місцевому вуличному фестивалі на півдні Філіппін вибухнула бомба: загинули двоє людей, серед яких дитина, ще 37 отримали поранення.

 
 
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27 01 2019 12:21
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