Через ядерний шантаж путіна вперше після "Карибської кризи" світ наблизився до Армагедону - Байден

Президент США вважає, що путін не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї

Погрози президента рф володимира путіна застосувати ядерну зброю реальні, створюють найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи та можуть призвести до Армагеддону.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Bloomberg.

"путін не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном.

Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли", - зазначив Байден.

За словами Байдена, "ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи".

Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами Байдена, у США намагаються з’ясувати, "де путін опиняється в такому становищі, щоб не тільки не втратити обличчя, а й не втратить значну владу в росії?".

Раніше ми писали, що Байден спростував заяви путіна про зовнішню загрозу росії, через яку він може застосувати ядерну зброю.

"Ніхто не погрожував рф", - підкреслив президент США.