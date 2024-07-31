Через ймовірну війну з НАТО і вміння України збивати літаки, кремль береже їх – ЗМІ

Армія рф досі тримає сучасні літаки в резерві.

Про це пише американський новинний вебсайт Business Insider.

Однією з причин занепокоєння росіян є українська протиповітряна оборона, яка збила багато літаків рф, а інша - що ці засоби можуть знадобитися у більш масштабній потенційній війні з НАТО.

росія не кидає авіацію так активно у м’ясорубку війни в Україні, як вона це робить із сухопутними силами.

"росіяни могли б залучити до бою більш досконалі літаки, але вони просто цього ще не зробили", - заявив експерт з військово-повітряних сил Інституту Мітчелла та підполковник ВПС США у відставці Джон Баум.

За його словами, російська армія досі не використовувала в активних операціях свій найсучасніший літак Су-57, який москва позиціонує як аналог американського F-35.

Відомо, що цей літак всього кілька разів запускав ракети з російської території, але не залітав в український повітряний простір при тому, що він за своєю концепцією має діяти у ворожому повітряному просторі – адже позиціонується як "невидимка".

"росія використовує багато своїх повітряних засобів. Але, багато російських ВПС ви зовсім не бачите над Україною", - сказав незалежний дослідник оборони і колишній офіцер Королівських ВПС Великої Британії Ендрю Кертіс.

Він вважає, що москва використовує Су-57 таким чином, що "немає ризику" іт причина цього полягає просто в тому, що вони прагнуть переконатися, що вони зберігають надійні сучасні військово-повітряні сили для будь-яких майбутніх операцій, які вони, можливо, захочуть провести.

"І це саме по собі досить важливо, оскільки це свідчить про те, що принаймні хтось у Кремлі думає не тільки про Україну", - додав Кертіс.

Експерт з росії та України та радник з національної безпеки Британії Майкл Кларк, сказав, що росія до певної міри жертвує ефективністю своїх військ в Україні, аби зберегти найважливіші засоби заради можливого майбутнього конфлікту

"Якби росіяни кидали проти України все, що мали, вони, ймовірно, були б у сильнішій, кращій позиції, ніж зараз", - розказав експерт.

За його словами, якщо рф береже свої літаки, тому що розуміє: якщо занадто глибоко застрягти в Україні, то нічого не лишиться, "якщо дійде до якогось конфлікту з НАТО".

Головнокомандувач США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що росія втратила в Україні лише близько 10% свого повітряного флоту і в її арсеналі повітряних сил залишилося ще багато чого.

Співробітник Азійського інституту Гріффіта та колишній офіцер Королівських ВПС Австралії Пітер Лейтон вважає, що москва цілком може мати на увазі майбутній конфлікт НАТО, приймаючи рішення сьогодні.

Так, росія може вважати, що у війні з НАТО її військово-повітряні сили можуть "протриматися достатньо довго, щоб протистояти деяким повітряним нальотам НАТО і на короткий час допомогти захистити російські сухопутні сили".