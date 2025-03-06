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Через затримку постачань нових літаків зі США Бельгія не зможе поставити Україні F-16 до кінця року

06 березня 2025, 17:31
Через затримку постачань нових літаків зі США Бельгія не зможе поставити Україні F-16 до кінця року
Фото: airforcetimes
Це вже не перше відтермінування постачань винищувачів.
Бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер оголосив про затримку з постачанням винищувачів F-16 для України. Це пов'язано з тим, що Бельгія спершу повинна отримати нові F-35 від США, щоб мати змогу віддати українцям свої F-16, пояснив Вевер перед зустріччю з іншими лідерами Євросоюзу у Брюсселі.
 
Про це пише "Європейська правда".
 
Подробиць стосовно очікуваного прибуття F-35 він не надав. Але, за його словами, постачання F-16 в Україну відкладені до наступного року. 
 
Нині з Вевером у Брюсселі бачився український президент Володимир Зеленський. Він подякував йому за рішення передати Україні F-16. 
 
Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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