Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Черговий транш на €50 млрд Україна отримає до кінця року – Фон дер Ляєн

18 жовтня 2024, 11:37
Черговий транш на €50 млрд Україна отримає до кінця року – Фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Цей транш стане четвертим за рік.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила видідення Україні до кінця року ще одного траншу допомоги на 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility. 

Про це вона сказала на пресконференції після саміту ЄС в Брюсселі, предає Європейська правда.

Глава Єврокомісії додала, що механізм передбачає інвестиції в розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки, з 2024 по 2027 рік, які виділяються відповідно до реалізації Україною плану реформ. 

"Ми бачимо значний прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року", – заявила фон дер Ляєн.

Попередній транш в 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility Європейська комісія перерахувала Україні в серпні.

Нагадуємо, що третій транш був у серпні, тоді Україна отримала €4,2 млрд від ЄС в межах програми Ukraine Facility.
 
ЄврокомісіятраншУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється