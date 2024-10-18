Черговий транш на €50 млрд Україна отримає до кінця року – Фон дер Ляєн

Цей транш стане четвертим за рік.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила видідення Україні до кінця року ще одного траншу допомоги на 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility.

Про це вона сказала на пресконференції після саміту ЄС в Брюсселі, предає Європейська правда.

Глава Єврокомісії додала, що механізм передбачає інвестиції в розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки, з 2024 по 2027 рік, які виділяються відповідно до реалізації Україною плану реформ.

"Ми бачимо значний прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року", – заявила фон дер Ляєн.

Попередній транш в 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility Європейська комісія перерахувала Україні в серпні.