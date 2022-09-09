Черги фур на кордоні - Україна домовилась з Польщею про відкриття нового КПП

Напередодні черга на КПП Дорогуськ-Ягодин, ключовому між Україною та Польщею, становила 50 км. В ній перебувало 2673 вантажівок на виїзд з України

Фото: rbc.ua

Українські та польські прикордонні та митні служби домовилися щодо відкриття пункту пропуску "Устилуг - Зосін" для виїзду порожніх транспортних засобів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм у Facebook. Режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах почав діяти зранку 9 вересня. "Прикордонний пункт пропуску "Устилуг – Зосін" – найближчий до переїзду "Ягодин – Дорогуськ". Впровадження режиму виїзду порожнього транспорту в Устилузі має призвести до скорочення черг у Ягодині", - наголосив Наєм. За його словами, відкриття нового пункту пропуску стало першим кроком для подолання кризи на польському кордоні. "Сподіваємось дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польскої сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Республіки Польща", - підсумував заступник міністра. Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони. За даними міністерства інфраструктури, 8 вересня черга на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, ключовому між Україною та Польщею, становила 50 км. В ній перебувало 2673 вантажівок на виїзд з України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію