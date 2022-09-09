Черги фур на кордоні - Україна домовилась з Польщею про відкриття нового КПП
Українські та польські прикордонні та митні служби домовилися щодо відкриття пункту пропуску "Устилуг - Зосін" для виїзду порожніх транспортних засобів.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм у Facebook.
Режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах почав діяти зранку 9 вересня.
"Прикордонний пункт пропуску "Устилуг – Зосін" – найближчий до переїзду "Ягодин – Дорогуськ". Впровадження режиму виїзду порожнього транспорту в Устилузі має призвести до скорочення черг у Ягодині", - наголосив Наєм.
За його словами, відкриття нового пункту пропуску стало першим кроком для подолання кризи на польському кордоні.
"Сподіваємось дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польскої сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Республіки Польща", - підсумував заступник міністра.
Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.
За даними міністерства інфраструктури, 8 вересня черга на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, ключовому між Україною та Польщею, становила 50 км. В ній перебувало 2673 вантажівок на виїзд з України.
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