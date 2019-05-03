CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 40 нових вагонах "Укрзалізниці", замість різнокольорових доріжок і лінолеуму, покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Червоні килими у минулому" - у 40 вагонах Укрзалізниці покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги
Змінити килими одразу в усіх вагонах не можуть - "адже ціна чимала"
Фото: delo.ua
Перші 10 вагонів (повноцінний поїзд) з 40 отримають вже в березні, зазначив Кравцов на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що змінити килими одразу в усіх вагонах не можуть - "адже ціна чимала".
Кравцов анонсував ще кілька новинок у вагонах - "виробнику ми прописали нові технічні умови. Тож будемо чекати на зворотний зв’язок від пасажирів".
Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що готові використати 850 мільйонів євро від Євросоюзу на проведення робіт з реконструкції та ремонту колій.
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05 03 2019 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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