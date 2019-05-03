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"Червоні килими у минулому" - у 40 вагонах Укрзалізниці покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги

Змінити килими одразу в усіх вагонах не можуть - "адже ціна чимала"
У 40 нових вагонах "Укрзалізниці", замість різнокольорових доріжок і лінолеуму, покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги.
"Червоні килими у минулому" - у 40 вагонах Укрзалізниці покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги Фото: delo.ua

Перші 10 вагонів (повноцінний поїзд) з 40 отримають вже в березні, зазначив Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що змінити килими одразу в усіх вагонах не можуть - "адже ціна чимала".

Кравцов анонсував ще кілька новинок у вагонах - "виробнику ми прописали нові технічні умови. Тож будемо чекати на зворотний зв’язок від пасажирів".

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що готові використати 850 мільйонів євро від Євросоюзу на проведення робіт з реконструкції та ремонту колій.

 
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05 03 2019 15:20
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