"Червоні килими у минулому" - у 40 вагонах Укрзалізниці покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги

Змінити килими одразу в усіх вагонах не можуть - "адже ціна чимала"

У 40 нових вагонах "Укрзалізниці", замість різнокольорових доріжок і лінолеуму, покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги.

Перші 10 вагонів (повноцінний поїзд) з 40 отримають вже в березні, зазначив Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що змінити килими одразу в усіх вагонах не можуть - "адже ціна чимала".

Кравцов анонсував ще кілька новинок у вагонах - "виробнику ми прописали нові технічні умови. Тож будемо чекати на зворотний зв’язок від пасажирів".

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що готові використати 850 мільйонів євро від Євросоюзу на проведення робіт з реконструкції та ремонту колій.