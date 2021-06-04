"Червону" зону карантину можуть скоро скоротити: які регіони вийдуть з локдауну
За словами Максима Степанова, ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях, повідомляє "РБК-Україна". Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, сьогодні це 37%, повідомив Степанов.
"В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня (епіднебезпеки, - ред.)", - заявив міністр.
Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.
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