"Червону" зону карантину можуть скоро скоротити: які регіони вийдуть з локдауну

У МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

За словами Максима Степанова, ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях, повідомляє "РБК-Україна". Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, сьогодні це 37%, повідомив Степанов.

"В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня (епіднебезпеки, - ред.)", - заявив міністр.

Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

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