НОВИНИВ Україні, станом на 27 грудня, в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Червоними" в Україні залишаються дві області, решта – "жовті"
Фото: Економічна правда
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Усі інші області, а також столиця, віднесено до жовтого рівня епіднебезпеки.
Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 26 грудня, по країні становив 220 на 100 тисяч населення.
В Києві рівень захворюваності – 479 на 100 тисяч населення.
Станом на 26 грудня, рівень госпіталізацій у країні становив 29,4, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.
Зокрема, показник рівня госпіталізацій, станом на 26 грудня, не перевищено в жодній області.
Як повідомлялося, минулої доби в Україні виявили менш як 2 тисячі випадків коронавірусу.
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27 12 2021 10:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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