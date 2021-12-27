"Червоними" в Україні залишаються дві області, решта – "жовті"

В Україні, станом на 27 грудня, в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Усі інші області, а також столиця, віднесено до жовтого рівня епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 26 грудня, по країні становив 220 на 100 тисяч населення.

В Києві рівень захворюваності – 479 на 100 тисяч населення.

Станом на 26 грудня, рівень госпіталізацій у країні становив 29,4, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

Зокрема, показник рівня госпіталізацій, станом на 26 грудня, не перевищено в жодній області.

Як повідомлялося, минулої доби в Україні виявили менш як 2 тисячі випадків коронавірусу.