Червоний Хрест: У світі зараз йде 120 конфліктів, проте на перший план виходять Україна та Близький Схід

Як приклад президентка МКЧХ навела конфлікт у Судані.

Президентка Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яна Сполярич Еґґер заявила, що наразі у світі тривають близько 120 збройних конфліктів. У інтервʼю Deutschlandfunk вона наголосила, що "зі зрозумілих причин" фокус уваги прикутий до України та Близького Сходу.

Про це пише DW.

"Зі зрозумілих причин фокус уваги світової спільноти зосереджений на війнах на Близькому Сході та в Україні, але зараз у світі мають місце близько 120 інших збройних конфліктів, що спричиняють велику кількість жертв", — заявила Сполярич.

Як приклад вона навела конфлікт у Судані, де понад 11 мільйонів людей стали біженцями, а половина населення потребує гуманітарної допомоги. За словами Сполярич, конфлікт вже майже не потрапляє в центр уваги медіа.

Вона також наголосила на необхідності надання гуманітарної допомоги та дотримання Женевських конвенцій. За її словами, у разі дотримання норм міжнародного гуманітарного права, "можна обмежити кількість жертв і уникнути масового руйнування інфраструктури". Зокрема, наголосила президентка МКЧХ, напади на цивільну інфраструктуру не дозволяють гуманітарним організаціям надавати допомогу.