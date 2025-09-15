Чеська опозиція набирає підтримку перед виборами і може шукати союз із проросійськими силами

Відрив сягає понад 10%, вибори вже за два тижні.

Партія ANO чеського мільярдера та експрем'єра Андрея Бабіша збільшує перевагу над основними правлячими партіями країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 3-4 жовтня. У нижній палаті парламенту отримають місця сім груп, хоча жодна не отримає більшості.

Про це пише Reuters з посиланням на опитування агентства STEM для CNN Prima News.

Зокрема, правоцентристська проукраїнська коаліція SPOLU (Разом), очолювана прем'єром Петром Фіалою, відстає від ANO, головної опозиційної партії країни, більш ніж на 10 процентних пунктів, маючи 20,2% підтримки проти 31,3%. Якщо ANO переможе на голосуванні, то очолить коаліційні переговори. Партія обіцяє збільшення витрат, зниження податків та опозицію до "зеленої" політики Європейського Союзу.

Лідер ANO Бабіш є союзником угорського прем'єра Віктора Орбана та французьких ультраправих у євроскептичній групі "Патріоти Європи" в Європейському парламенті. Він може звернутися за підтримкою до антиєвропейських та проросійських партій СДПН та "Досить!", або ж до партії "Мотористи". Водночас члени ANO заявили, що партія не прийме вимог, що загрожують членству Чехії в ЄС чи НАТО.

Як вказували аналітики, під час президентських виборів 2023 року Бабіш намагався сподобатися й виборцям, які незадоволені активною допомогою Чехії Україні. Проте у явних проросійських нахилах його не помітили, і його повернення до влади не обовʼязково означатиме кардинальну зміну курсу Чехії.