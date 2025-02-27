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ПОЛІТИКА

Чеські та словацькі фермери блокують кордон на знак протесту проти імпорту

27 лютого 2025, 16:13
Чеські та словацькі фермери блокують кордон на знак протесту проти імпорту
Фото: з вільного доступу
Фермери із Чехії та Словаччини припаркували десятки тракторів, заблокувавши прикордонний перехід на спільному кордоні біля словацького міста Горіч.

Чеські та словацькі фермери у четвер, 27 лютого, влаштували акцію протесту проти імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Фермери із Чехії та Словаччини припаркували десятки тракторів, заблокувавши прикордонний перехід на спільному кордоні біля словацького міста Горіч.

Вони висловили протест проти дешевшого імпорту сільськогосподарських товарів з ринків, що не входять до ЄС – наприклад України та Південної Америки.

Протестувальники критикуваои угоду між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, укладену в грудні, а також проти звільнення імпорту з України від мита.

"Що впливає на мене... це те, що я повинен виконувати неймовірну кількість зобов'язань, паперової роботи, реєстрації тощо. При цьому я не можу продати товар за тією ціною, за якою його завозять сюди ні зі сходу, ні навіть з Південної Америки", – сказав журналістам чеський фермер Петр Чалупка.

Окрім того, протести фермерів відбулися і на інших прикордонних ділянках, зокрема на одному з переходів на кордоні Чехії та Польщі.

імпортЧехіякордонСловаччинафермери

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