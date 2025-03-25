Чеський прем'єр назвав Францію та Британію лідерами у боротьбі з російською агресією
Франція та Велика Британія, які очолюють "коаліцію охочих", зараз є лідерами "жорсткої сили" в Європі.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в коментарі Financial Times.
За його словами, це стало можливим на тлі загрози з боку росії й тиску президента США Дональда Трампа, який вимагає збільшити військові витрати.
"Зараз настав час, коли сильніші держави повинні відігравати більш значну роль, а це Франція і Велика Британія, європейські ядерні держави", - підкреслив Фіала.
Чеський прем'єр високо оцінив рішучу підтримку України з боку британського колеги Кіра Стармера, а також закликав не карати Сполучене Королівство за його рішення вийти зі складу ЄС.
"Я сподіваюся на більш сильну і відкриту співпрацю,тому що це дуже важливо для нашого континенту", - додав він.
Фіала також прокоментував можливість розгортання миротворчих сил в Україні, що просувається на зустрічах "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Британією. За його словами, чеський уряд повинен буде схвалити відправлення контингенту, але обговорення цього питання є передчасним, оскільки поки що не досягнуто угоди про припинення вогню:
"Проте ми повинні бути відкриті для будь-якого варіанту, який зупинить будь-яку російську агресію в майбутньому".
За словами чеського прем'єра, загроза з боку рф змінила його думку про те, що великі європейські держави мають перебирати на себе роль лідерів, яку раніше виконували Німеччина та Франція.
"У мирний час я завжди був проти сильної ролі Франції та Німеччини, але в такий складний час важливо, щоб найсильніші країни проявили активність і взяли на себе роль лідера", - вважає він.