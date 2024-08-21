Чеський президент: війна може закінчитися, коли обидві сторони зрозуміють, що військовий шлях безперспективний

Журналісти поцікавилися у Павела, як довго може тривати війна росії проти України.

Війна між Україною та росією може завершитись у той момент, коли обидві сторони усвідомлюють, що продовжувати бої більше неможливо.

Про це заявив президент Чехії, колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел, повідомляє Novinky.cz.

Журналісти поцікавилися у Павела, як довго може тривати війна росії проти України.

"Поки не буде достатньо сил, щоб переконати обидві сторони в тому, що військові інструменти не можуть досягти їхньої політичної мети", - відповів глава чеської держави.

За словами Павела, це може статися як цього року, так і через багато років.

Президент також не виключає, що конфлікт з гарячої фази може перейти у заморожений конфлікт, який триватиме роками.

"Я більше дотримуюся думки, що через кілька років обидві сторони зрозуміють, що продовжувати неможливо, і переговори відбудуться. Зокрема, істотний внесок у це мають зробити світові держави, не тільки США, а й Китай. І підштовхнути обидві країни до переговорів у політичному, економічному та дипломатичному плані", - вважає він.

Павел також додав, що Євросоюз не може досягти такого результату поодинці, навіть незважаючи на те, що він є великою економічною та політичною силою. Тому потрібна єдина позиція з США та іншими демократичними країнами світу.