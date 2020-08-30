Чіплятися до стін, як Людина-павук: вчені створили волокна, пучок яких здатний приклеїти людину до стелі
Свою роботу дослідники з Національного інституту матеріалознавства в Японії опублікували в журналі Communications Biology, пише "Громадське".
Зазначається, що клейкі волокна на лаках мухи утворюються у два етапи. Спочатку вони подовжуються, і на їхніх кінчиках накопичуються спеціальна речовина, з якої формуються відростки у вигляді лопаток. Потім ці лопатки поступово твердіють, а свої клейкі властивості вони отримують вже після виділення особливої рідини.
Вчені успішно повторили цей природний процес в лабораторії при кімнатній температурі. Вони розтягнули нейлонові волокна, сформували наконечники у формі лопаток і покрили їх гелем, щоб ті стали твердими. Штучний волосок намочили водою, потім дали трохи висохнути і перевірили його клейкі властивості.
Лише одне волокно виявилося настільки міцним, що на ньому вдалося підвісити кремнієву пластину масою в 52,8 грама. Це еквівалентно тому, як пучок з 756 таких волокон у формі круга радіусом 1,7 сантиметра, витримає людину масою у 60 кілограмів.
Кремнієва пластина, підвішена на одному волокні (зліва). Збільшений фрагмент фотографії зліва (справа)
Фото: Communications Biology
Після висихання води й повторного намокання волокно не втратило своїх клейких властивостей, відтак його можна використовувати багаторазово.
Потенціал у таких волокон великий. Ними можна оснастити кінцівки роботів, які переносять слизькі речі. Інший варіант - обробка підошви роботів для того, щоб ті могли пересуватися вертикальними поверхнями.
А на думку автора цієї новини, такі волокна можуть використовувати і люди, щоб відчути себе в ролі Людини-павука, який лазить по стінах.
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