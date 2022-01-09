Чого чекати від цін на продукти у вересні - думка експерта

Якщо курс гривні буде постійним і не буде різких цінових стрибків для енергоресурсів, слід очікувати на стабілізацію і навіть часткове зниження цін на продукти

За умови, що курс гривні буде постійним і не буде сильних цінових стрибків для енергоресурсів, палива тощо, у вересні поточного року слід очікувати на стабілізацію і навіть часткове зниження цін на продукти харчування, пов'язане зі збиранням врожаю.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила експертка аграрних ринків Світлана Литвин.

Ціни на картоплю, буряк, моркву, цибулю можуть знизитися (йдеться про овочі, які можна довго зберігати). Виробники цих культур або закладають свою продукцію в склади тривалого зберігання, щоб потім реалізувати за вигіднішою ціною взимку або навесні, або реалізують безпосередньо з поля за нижчою ціною, оскільки не мають складів зберігання.

Проте, зазначила Литвин, у разі зростання цін на енергоносії ситуація може змінитись. Наразі розглядається варіант повернення акцизу на пальне.

"Якщо це рішення буде ухвалено, то можливе зростання цін на всі категорії товарів, оскільки зросте вартість логістики", - сказала вона.

Крім того, в аграріїв зараз триває жнива, незабаром розпочнеться масовий посів озимих культур. Всі ці операції потрібна велика кількість дизельного палива, що також може позначитися на фінальній вартості кінцевих продуктів у майбутньому.