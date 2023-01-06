Чого варте "різдвяне перемир'я" росіян: міноборони рф вже звинуватило ЗСУ в обстрілах своїх позицій

За даними міністерства, артилерійські обстріли позицій їхніх окупаційних військ на території України продовжилися, незважаючи на оголошене міністром оборони рф, за наказом путіна, 36-годинне перемир'я.

Пресслужба російського міноборони звинуватила Україну в ніби-то порушенні "різдвяного перемир'я", про яке раніше оголосив його голова сєргєй шойгу, пише Фокус.

У публікації зазначається, що, попри дотримання армії рф "режиму припинення вогню" з полудня 6 січня до півночі 7 січня, "київський режим продовжив артилерійські обстріли населених пунктів і позицій російських військ".

Напередодні, 5 січня, із заявою припинення вогню на 36 годин виступив президент рф владімір путін.

Зробив він це після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який закликав росію односторонньо припинити вогонь.