Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Чого варте "різдвяне перемир'я" росіян: міноборони рф вже звинуватило ЗСУ в обстрілах своїх позицій

06 січня 2023, 17:37
Чого варте
InformNapalm
За даними міністерства, артилерійські обстріли позицій їхніх окупаційних військ на території України продовжилися, незважаючи на оголошене міністром оборони рф, за наказом путіна, 36-годинне перемир'я.

Пресслужба російського міноборони звинуватила Україну в ніби-то порушенні "різдвяного перемир'я", про яке раніше оголосив його голова сєргєй шойгу, пише Фокус.

У публікації зазначається, що, попри дотримання армії рф "режиму припинення вогню" з полудня 6 січня до півночі 7 січня, "київський режим продовжив артилерійські обстріли населених пунктів і позицій російських військ".

Напередодні, 5 січня, із заявою припинення вогню на 36 годин виступив президент рф владімір путін.

Зробив він це після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який закликав росію односторонньо припинити вогонь.


Останні матеріали

Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється