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Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще п'ять людей поранені

"За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян та працівника поліції загрози немає"
У місті Старобільськ на Луганщині чоловік прийшов у філію одного з банків з гранатою і підірвав її. Внаслідок вибуху він загинув, а ще п'ять людей дістали поранення.
Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще п Фото: facebook.com/policeLG

Інцидент стався 17 травня близько 16:30, гранату підірвав чоловік 1972 року народження, повідомляє поліція Луганської області.

"Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких два - працівники банку, та 3 - місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку",  йдеться у повідомленні.

Також постраждав місцевий поліцейський. Наразі всі потерпілі перебувають в лікарні.

"За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян та працівника поліції загрози немає", -додали в поліції.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.
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17 05 2019 21:07
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