Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще п'ять людей поранені "За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян та працівника поліції загрози немає"

У місті Старобільськ на Луганщині чоловік прийшов у філію одного з банків з гранатою і підірвав її. Внаслідок вибуху він загинув, а ще п'ять людей дістали поранення.

Фото: facebook.com/policeLG

Інцидент стався 17 травня близько 16:30, гранату підірвав чоловік 1972 року народження, повідомляє поліція Луганської області. "Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких два - працівники банку, та 3 - місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку", йдеться у повідомленні. Також постраждав місцевий поліцейський. Наразі всі потерпілі перебувають в лікарні. "За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян та працівника поліції загрози немає", -додали в поліції. Нагадаємо, що внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.

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