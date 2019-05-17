CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Старобільськ на Луганщині чоловік прийшов у філію одного з банків з гранатою і підірвав її. Внаслідок вибуху він загинув, а ще п'ять людей дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще п'ять людей поранені
"За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян та працівника поліції загрози немає"
Фото: facebook.com/policeLG
Інцидент стався 17 травня близько 16:30, гранату підірвав чоловік 1972 року народження, повідомляє поліція Луганської області.
"Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких два - працівники банку, та 3 - місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку", йдеться у повідомленні.
Також постраждав місцевий поліцейський. Наразі всі потерпілі перебувають в лікарні.
"За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян та працівника поліції загрози немає", -додали в поліції.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.
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17 05 2019 21:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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