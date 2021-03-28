БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБлокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину та заблокував судноплавство Суецьким каналом, могло бути спричинене людською помилкою або технічною несправністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чому Ever Given сів на мілину: стала відома причина аварії у Суецькому каналі
Єгипет втрачає до 14 мільйонів доларів прибутку щодня, поки прохід каналом заблоковано
Фото: Google
За словами керівника управління Суецького каналу Усами Рабіє, несприятливі погодні умови не є основною причиною аварії, якої зазнав контейнеровоз Ever Given, повідомляє "Укрінформ".
Негода - це не основна причина, через яку судно сіло на мілину, могли бути також технічні або людські помилки, сказав Рабіє.
Водночас чиновник підрахував, що Єгипет втрачає до 14 мільйонів доларів прибутку щодня, поки прохід каналом заблоковано.
Нагадаємо, що буксири вночі і вранці намагатимуться зняти з мілини судно в Суецькому каналі
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28 03 2021 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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