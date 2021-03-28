Чому Ever Given сів на мілину: стала відома причина аварії у Суецькому каналі

Єгипет втрачає до 14 мільйонів доларів прибутку щодня, поки прохід каналом заблоковано

Блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину та заблокував судноплавство Суецьким каналом, могло бути спричинене людською помилкою або технічною несправністю.

За словами керівника управління Суецького каналу Усами Рабіє, несприятливі погодні умови не є основною причиною аварії, якої зазнав контейнеровоз Ever Given, повідомляє "Укрінформ".

Негода - це не основна причина, через яку судно сіло на мілину, могли бути також технічні або людські помилки, сказав Рабіє.

Водночас чиновник підрахував, що Єгипет втрачає до 14 мільйонів доларів прибутку щодня, поки прохід каналом заблоковано.

Нагадаємо, що буксири вночі і вранці намагатимуться зняти з мілини судно в Суецькому каналі